Black Friday 2018 e Cyber Monday: in arrivo due giornate di super sconti

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 15:07

In America, ma oramai in tutto il mondo, dopo Halloween e prima dell'avvento del Natale c'è una giornata attesa da tutti gli amanti dello shopping: il Black Friday, con offerte da prendere al volo, e che spesso vedono i prezzi abbassarsi anche del 50-70%.La ricorrenza del Black Friday cade ogni anno dopo quella del Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento americano: la giornata di shopping infatti si celebra il venerdì successivo al Ringraziamento, che quest'anno cadono rispettivamente il 22 e il 23 novembre. Il lunedì successivo poi, quest'anno il 26, è un'altra giornata di sconti e ribassi nota come Cyber monday, il lunedì della tecnologia: sono le grandi catene di elettronica in questa data a offrire i loro prodotti a prezzi stracciati.Sono diverse le dicerie che cercano di spiegare il nome dato al Black Friday, ricorrenza creata negli anni '60 in America: c'è chi parla di una giornata di traffico caotico e di enormi file nei negozi, altri che il nero fosse il colore con cui si registravano gli attivi nei registri dei commercianti. In Italia la ricorrenza è arrivata solo negli ultimi anni, grazie ai grandi sconti che Apple pubblicizzava nel suo sito, ma solo con l'avvento di Amazon la "festa" del Black Friday ha preso definitivamente piede nel nostro paese.