Equonomy risolve alcuni dei principali problemi dell’economia italiana: liquidità per le PMI, distanziamento sociale, spinta ai consumi e privacy Milano, 27 Maggio 2020 Equonomy è un’iniziativa no profit di Business Changers (www.business-changers.it), società operante in ambito consulenza direzionale e digital transformation, in collaborazione con aziende ed organizzazioni partner. Equonomy consiste in una soluzione digitale che permette alle PMI di ricevere liquidità immediata in anticipo da parte dei consumatori, i quali in cambio ottengono un 20% in più di beni/servizi rispetto a quanto pagato. A seguito del pagamento da parte del consumatore, le PMI ricevono direttamente sul proprio conto corrente il denaro, mentre i consumatori ricevono dei Token sull’App di Equonomy che possono utilizzare quando vogliono. Non c’è passaggio di contanti o di carte di credito tra consumatore e PMI, garantendo in questo modo il distanziamento sociale. Sono previsti anche meccanismi di salvaguardia per i consumatori nel caso in cui l’esercente, per il quale è stato fatto l’acquisto anticipato, dovesse cessare le attività. L’intero processo è completamente digitale, le PMI ed i consumatori usano una semplice App, mentre i dati vengono memorizzati su una Blockchain dedicata, che assicura sicurezza e privacy delle informazioni degli utenti. Equonomy rappresenta una soluzione concreta per promuovere la digitalizzazione del Paese e rilanciare l’economia nazionale. Per maggiori informazioni ed iscrizione: www.equonomy.io. © RIPRODUZIONE RISERVATA