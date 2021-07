D-Link porta il Wi-Fi6 nelle moderne Smart Home con copertura totale e maggiore velocità

D-Link, leader globale nelle tecnologie wireless, ha da poco annunciato gli ultimi arrivi della sua gamma Whole Home Mesh Wi-Fi con i nuovi sistemi Covr AX1800. Progettati per fornire una connettività senza nessun tipo di interruzione in tutte le case, ormai colme di dispositivi, gli ultimi prodotti sono perfetti per supportare attività online come lo streaming 4K, il VR gaming e le videochiamate.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati