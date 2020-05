De Luca diventa Mario Bros: acchiappa mascherine e scansa runner «cinghialoni»

LEGGI ANCHE

Ormai l’ascesa di Vincenzo De Luca appare inarrestabile e la sua presenza sui maggiori mezzi di comunicazione è costante. Puntualmente citato dai programmi televisivi di satira politica, certi suoi interventi in alcuni talkshow già sono diventati dei cult, mentre sui giornali gli articoli che lo riguardano si sprecano e le sue conferenze stampa trasmesse in diretta sui social network sono seguitissime, tanto da far registrare le stesse visualizzazioni di quelle di. Ed è soprattutto qui, sulla Rete, che si può misurare quanto sia cresciuta la popolarità delnegli ultimi mesi. A lui, infatti, sono dedicati meme di ogni genere, parodie, imitazioni e perfino canzoni.Tutto per la sua capacità di gestire l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus nel territorio che amministra, per la quale l’ultimo a complimentarsi è stato il suo collega, governatore della Liguria,, con cui si è confrontato domenica scorsa nella trasmissione, in onda sue condotta da. Un successo indiscusso, che però non ha messo a tacere i suoi detrattori e avversari politici, sempre pronti a ricordargli un certo modo di fare politica, che gli ha fatto guadagnare il soprannome di Sceriffo , un appellativo che si porta dietro da quando era sindaco nella suaMa per ora è lui a rubare la scena e i suoi oppositori possono solo abbozzare. L’ultima novità in questo senso arriva ancora dalla Rete. Stavoltaè finito in un videogioco e veste i panni di. Ma mentre il piccolo idraulico, almeno nella sua prima avventura datata 1983, andava a caccia di tartarughe infilatesi nelle tubature, l’esponente politico sul lungomare di Napoli deve acchiappare mascherine, saltando su enormi pizze, cercando di non farsi investire dai runner “ cinghialoni ”. E a ogni salto lo si sente esclamare “tamponi” con la sua voce originale, mentre quando si perde e il gioco termina regala una delle sue famose uscite al player sconfitto. Un simpatico passatempo creato daper chi ama i videogame arcade anni 80 e con cui ci si può cimentare collegandosi al’indirizzo http://digilabsoftware.altervista.org/DeLucaRun/ Ma non è la prima volta che De Luca si ritrova protagonista di un videogame vintage. Infatti, un paio di mesi fa all’indirizzo https://sh4rko.itch.io/the-wrong-direction è spuntato, dove lo ritroviamo al volante di una, dotata di sirena della polizia, con il compito di arrotare ciclisti cafoni e scansare barriere. Anche in quest’occasione le azioni sono commentate dalla sua voce originale. Ce ne sarebbe anche un terzo di gioco, la cui esistenza, però, è documentata solo da un video pubblicato sulla pagina Facebook . In questo caso lo “Sceriffo” si ritrova in dei cunicoli sotterranei a caccia di monete d’oro, cercando di far fuori i vari, lae perfino. E una volta riemerso all’aria aperta tocca al grande mostro: il Covid-19