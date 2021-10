Facebook down durante la manutenzione ordinaria. E Zuckerberg replica alla talpa: «Accuse illogiche»

È uno dei momenti più difficili della storia recente di Facebook. Il down mondiale che ha coinvolto i social ha fatto perdere 6 miliardi a Mark Zuckerberg (ma il titolo ieri ha chiuso di nuovo in rialzo a Wall Street) ma a tenere banco negli Stati Uniti sono soprattutto le accuse di quella che è stata definita la "talpa". Ed è stato proprio il fondatore di Facebook a prendere le difese dell'azienda in una nota ai dipendenti, dopo le parole al Senato da parte dell'ex manager Frances Haugen, che a suo avviso «non hanno alcun senso». «Noi ci preoccupiamo profondamente - scrive - di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale. È difficile vedere una copertura che rappresenta in modo errato il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Al livello più elementare penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società che è stata dipinta. L'argomentazione che deliberatamente spingiamo per il profitto contenuti che rendono le persone arrabbiate è profondamente illogica - sostiene Mark - Facciamo soldi con le inserzioni e gli inserzionisti continuamente ci dicono che non vogliono che i loro annunci siano vicino a contenuti dannosi o furiosi. Non conosco alcuna azienda tech che vuole realizzare prodotti che rendono le persone arrabbiate o depresse. Morale, business e incentivi sui prodotti puntano tutti nella direzione opposta».

La spiegazione ufficiale del blackout

Un guasto al sistema informatico che gestisce la "spina dorsale" di Facebook. Questa sarebbe la causa del blackout che ha messo fuori uso, per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi ad esso connessi, compresi Instagram e WhatsApp. Lo ha spiegato, in un post sul blog ufficiale degli ingegneri di Facebook, Santosh Janardhan, vice presidente del gruppo. «Il traffico dati tra tutte le strutture informatiche di Facebook è gestito da router, che determinano dove indirizzare i dati in entrata e in uscita. Nell'ampio lavoro quotidiano di manutenzione, i nostri ingegneri hanno spesso bisogno di mettere offline parte della dorsale, ad esempio quando riparano una linea in fibra, devono aggiungere capacità di banda o aggiornare il software dei router».

Durante una delle attività di gestione, è stato emesso un comando per valutare la tenuta della "spina dorsale" del colosso. Un errore nel sistema, un bug, ha impedito di ripristinare immediatamente i data center di Facebook a livello globale, lasciandoli offline. Come sottolinea Santosh Janardhan, la prima disconnessione ne ha create altre a catena, il che ha reso la situazione particolarmente critica. «Tutto è successo molto velocemente - continua - e mentre i nostri ingegneri lavoravano per capire cosa stava succedendo, hanno dovuto affrontare l'impossibilità di accedere ai data center con i normali mezzi, perché le reti non funzionavano, e l'indisponibilità degli strumenti che usiamo normalmente per indagare i blackout».

Facebook è preparata a scenari critici del genere grazie alle esercitazioni "tempesta", che simulano un grave guasto del sistema, mettendo offline un servizio, un data center o un'intera regione. «Da qui in poi, il nostro compito è rafforzare i nostri test, esercitazioni e resilienza generale, per assicurarci che eventi come questo accadano il più raramente possibile».