Facebook cambia logo e dice addio al suo classico blu

Facebook cambia logo: d'ora in poi si scriverà maiuscolo con caratteri e colori diversi dal blu che lo ha contraddistingo finora. Il nuovo logo comparirà su tutte le applicazioni del network di Mark Zuckerberg: così si metterà in evidenza il legame con le altre piattaforme, WhatsApp, Instagram, Oculus e Calibra. Lo ha comunicato la stessa società sul suo blog. «Oggi abbiamo aggiornato il marchio della nostra azienda per essere più chiari sui prodotti che provengono da Facebook».

Ultimo aggiornamento: 06:30

