Facebook lancia nuovo servizio di incontri per fare concorrenza a Tinder. Più controlli per la privacy

Martedì 1 Maggio 2018, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 21:43

Facebook lancia un nuovo servizio di incontri per far concorrenza a Tinder. L'annuncio è arrivato oggi a F8, l'annuale conferenza degli sviluppatori di Facebook a San José, in California, dove è intervenuto anche il fondatore del social network Mark Zuckerberg che ha parlato del nuovo servizo come uno strumento per costruire «vere relazioni a lungo termine».Chris Cox, capo dei prodotti di Facebook, ha detto che il nuovo servizio di dating sarà sicuro, separato dal normale profilo di ciascun utilizzatore del social network e accessibile inuna diversa sezione del sito. Verrà utilizzato solo il nome e sarà visibile solo agli altri utilizzatori del servizio,che non apparirà nel news feed di Facebook.Prima del suo intervento Zuckerberg ha annunciato anche un nuovo sistema di controllo della perivacy chiamato "Clear history" che servirà per cancellare i cookie, i dati di navigazione, e la cronologia delle visite e dei click su Facebook.Quella di Zuckerberg è una risposta allo scandalo sui dati manipolati da Cambridge Analytica scoppiato a marzo che ha incrinato il rapporto di fiucia fra il social network e gli utenti in tema di privacy.