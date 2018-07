Dopo l'annuncio di voler combattere le fake news arriva la prima rivoluzione sui social. Diventa attiva in Italia la valutazione dei media giudicati più affidabili dagli utenti di Facebook. Si conclude così la fase sperimentale avviata nello scorso maggio e diventano di routine le due domande proposte finora nella fase di test:

Conosci questo sito?

e

Quanto lo ritieni affidabile?

Oltre che in Italia, rende noto il social network, il NewsFeed che dà priorità alle notizie affidabili diventa effettivo anche in India, Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna. È un altro passo nell'impegno di Facebook contro le fake news e per dare priorità alle notizie e alle fonti di qualità. Da oggi in Italia, quindi, sulla base del punteggio assegnato dagli utenti una notizia di un media può comparire più in alto nella bacheca oppure più in basso. Le fonti indicate come affidabili vengono visualizzate per prime in seguito a un aggiornamento continuo, basato sulle risposte raccolte da un campione rappresentativo e diversificato di utenti della community, rileva Facebook.



Da oggi in Italia, quindi, sulla base del punteggio assegnato dagli utenti una notizia di un media può comparire più in alto nella bacheca oppure più in basso. Le fonti indicate come affidabili vengono visualizzate per prime in seguito a un aggiornamento continuo, basato sulle risposte raccolte da un campione rappresentativo e diversificato di utenti della community, rileva Facebook. I giudizi degli utenti, naturalmente, possono cambiare nel tempo e, con essi, la priorità con cui sono indicati i media affidabili. Le risposte degli utenti alle due domande non sono comunque le uniche a definire le priorità delle notizie: a determinare la priorità è la combinazione delle opinioni degli utenti con le elaborazioni fatte dagli algoritmi di Facebook sulla base di numerosi elementi, fra i quali il numero dei like e delle condivisioni.

Lunedì 2 Luglio 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA