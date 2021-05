Non ci saranno più casi Donald Trump sui social. Almeno in Florida, dove il governatore Ron DeSantis vuole approvare una legge che multi le piattaforme che bannano i politici, proprio come successo su Facebook e Twitter all'ex presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump, una foto su Twitter svela il suo nuovo studio: è una copia dello Studio Ovale. Ecco tutti i dettagli

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati