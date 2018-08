Martedì 21 Agosto 2018, 19:28

Una recente indagine della società di sicurezza informatica statunitense RiskIQ ha calcolato le perdite causate dal cybercrime per l'economia globale e ha determinato la quantità media di denaro che gli hacker rubano alle loro vittime in un minuto.Secondo lo studio, il danno globale causato dai criminali informatici durante il 2017 è stato di 600.000 milioni di dollari. Gli hacker hanno approfittato di 1.861 vittime e si sono appropriati di 1.138.888 dollari in soli 60 secondi, nonostante i 171.233 dollari che le aziende hanno speso nello stesso periodo per proteggersi dalle minacce virtuali.