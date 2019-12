Google Maps cambia ancora: metterà in evidenza le strade meglio illuminate

Google Maps si sta preparando a introdurre una nuova funzione al suo servizio, mostrando con maggiore evidenza agli utenti quali strade sono meglio illuminate.



Il portale per sviluppatori di software mobile XDA-Developers ha riferito che il codice versione beta 10.31.0 di Google Maps indica che la società sta lavorando a questa nuova funzione, che contribuirà a rendere le escursioni notturne un po' più sicure.



La funzione presumibilmente evidenzierà le strade che hanno una buona illuminazione con una luce gialla. Lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è ancora attivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA