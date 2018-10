Google lancia il nuovo Chromecast: il nuovo dispositivo per smart tv

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 12:39

Novità in casa Google: il colosso americano ha lanciato il nuovo, il nuovo dispositivo che permette di trasformare qualunque televisore o schermo in una smart tv. Il dispositivo migliora le prestazioni del 15% rispetto al modello precedente e offre la possibilità di trasferire contenuti in streaming a 1080p e fino a 60 frame al secondo.Il nuovo Chromecast inoltre è integrato con Home, lo speaker per la casa che gestisce l'assistente vocale di Google. In questo modo sarà possibile dare comandi a Chromecast senza dover utilizzare un telecomando. Tra le funzioni, poi, c'è la possibilità di trasformare il televisore in una cornice digitale proiettando le proprie fotografie presenti su Google Foto.