Instagram e Facebook down, problemi per molti utenti. «Al lavoro per risolvere»

Subito dopo le 15, ora italiana, sono stati riscontrati dei problemi su Instagram. La popolare applicazione social che consente di caricare e condividere le foto sarebbe offline da qualche ora. L' "Instagram down" coinvolgerebbe soltanto alcuni utenti che, come segnalato dal sito downdetector, avrebbero difficoltà ad aggiornare il feed, a fare il login e a mandare messaggi privati.

«Non riesco a vedere più le mie foto sul profilo»; «impossibile effettuare il login»; «non mi appare la banda delle storie. Come si risolve questo problema?». Questi sono soltanto alcuni dei messaggi apparsi in rete, dove gli utenti si stanno scambiando opinioni sul disservizio. Già durante la serata di ieri, 26 novembre 2019, alcuni utenti aveva twittato #instagramdown per segnalare la difficoltà di aprire l'applicazione. Numerosi utenti hanno avuto difficoltà nel visualizzare Stories e a leggere i messaggi privati. La mappa pubblicata sui siti specializzati evidenzia problematiche serie soprattutto per gli utenti inglesi. "Pallino rosso" anche a Parigi e Mosca.

«Non solo Instagram, non riesco ad accedere neanche a Facebook». Le persone aggiungono anche il "fratello maggiore" Facebook tra i social con difficoltà di uso. Proprio nel giorno del "Thanksgiving" americano i social network di Menlo Park sembrano voler impedire lo scambio di messaggi per la famosa festa americana. Ovviamente non tutti gli utenti sono coinvolti con questo disservizio come riportano alcuni quotidiani online locali.

«Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando delle difficoltà nell'accedere alla famiglia delle app di

Facebook. Stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità il più velocemente possibile». Lo afferma un portavoce Facebook in merito al malfunzionamento di Facebook, Instagram e Messenger segnalato da diversi utenti su scala globale.

