Instagram dice addio allo swipe-up, al suo posto uno speciale adesivo: ecco cosa cambia

Instagram dice addio allo swipe-up delle Stories. Dal 30 agosto sul social netrwork non ci sarà più il collegamento alle Instagram Stories e al suo posto arriva il link sticker. Non più, dunque, il noto sistema di apertura di una pagina esterna all'app, ma un elemento più tradizionale come uno speciale adesivo, che sarà prerogativa di account verificati o con numero significativo di follower, proprio come con lo swipe-up.

