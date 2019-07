Internet gratis per tutti: Chiusano il primo comune italiano sempre connesso

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 14:28

«La vera rivoluzione della rete è la gratuità per tutti!». L'annuncio, ovviamente, arriva su internet. Dove il sindacoha pubblicato l'annuncio: «Chiusano sarà il primo comune d'Italia dove navigare sul web sarà gratuito per tutti».è una piccola realtà in provincia diche da qualche giorno ha vinto la "Champions League" della connettività europea. Il comune ha vinto un voucher WiFi4EU, l’iniziativa dell'UE che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei.«Entro questo mese il nostro Chiusano sarà il primo comune d’Italia ad offrire ai propri cittadini due servizi fondamentali. 1) Una rete wi-fi libera sul territorio comunale accessibile senza credenziali e fruibile negli spazi pubblici del paese (oltre 10 postazioni esterne e 4 interne). 2) Internet gratis per ogni famiglia chiusanese sino a 20 Mega . Quest’ultimo servizio è’ una vera rivoluzione in Italia. Chiusano è’ il primo comune che offre gratuitamente internet a casa con una velocità di 20 mega senza costi e facendo risparmiare ad ogni utente dai 300 ai 500 euro annuì». Carmine De Angelis, sulla sua pagina Facebook, annuncia fiero: «Addio bolletta internet a casa, la rete la paga il Comune! A partire da lunedì sarà attivo il numero per istallare il Servizio in ogni casa di Chiusano!»