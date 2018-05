conosciuto con il nome di TotalBiscuit

conta oggi più di 2.2 milioni di utenti iscritti .

Il mondo di YouTube piange John Bain, nato in Gran Bretagna e. E' morto venerdì per un tumore all'intestino con cui ha combattuto per quattro anni, quando si manifestò per la prima volta nel 2014: dopo aver curato la malattia ed essersi ripreso, lo scorso anno il tumore si è ripresentato estendendosi fino a raggiungere il fegato e la spina dorsale.Qualche settimana faaveva annunciato il suo addio alla scena di YouTube, affidando il canale alle cure della moglie Genna, che più volte era stata ospite della programmazione die del suo apprezzato show The Co-Optional Podcast. Il suo canale