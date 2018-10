L'annuncio a Capri: arriva la pubblicità su Whatsapp ma per ora non sulle chat

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:28

Nel primo trimestre 2019, come annunciato, arriverà la pubblicità su Whatsapp, ma «al momento» sarà limitata alle stories e non comparirà sulle chat interpersonali tra i vari utenti. Lo ha detto il Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, a margine dell'EY Digital Summit. Colombo ha spiegato che Facebook, colosso che controlla Whatsapp e Instagram, punta sul cosiddetto instant messaging per renderlo un servizio interessante non solo per gli utenti, ma anche per le imprese.Così gli spot compariranno nelle cosiddette stories, vale a dire i cambi di stato, di Whatsapp. Alla domanda se potrebbero essere «invase» anche le normali chat, Colombo ha assicurato: «Al momento no». Si punterà anche a tecnologie che possano consentire alle aziende di comunicare con i consumatori in maniera automatizzata e su larga scala, «ma evitando tassativamente fenomeni di spamming o di intrusione», e per inviare le notifiche che ad oggi arrivano via sms o per email, come gli avvenuti pagamenti con la carta di credito.