LaMiaVitaDopoIlCOVID, la matematica e le lingue classiche aiutano a essere più felici?

La ricerca scientifica dialoga con i giovani, è questo il tema de #LaMiaVitaDopoIlCOVID, live mercoledì 14 ottobre dalle 15 dal titolo. Programma di divulgazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni e con la regia e il coordinamento scientifico di Roberto Natalini, la puntata di mercoledì avrà come titolo: Con la matematica, le lingue classiche e la storia antica si campa ancora? Questi studi aiutano ad essere più felici?

Interverranno in diretta da Pisa il professore di matematica di chiara fama internazionale Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale di Pisa, tra i migliori atenei al mondo assieme all'Università di Cambridge da dove si collegherà la giovane ricercatrice di 28 anni Lea Niccolai che ha conseguito un dottorato in storia antica e la sua tesi di dottorato è stata premiata dall’Università di Cambridge con l’Hare Prize 2020, il premio per la migliore tesi di dottorato in discipline di ambito classico.

Tra le domande che verranno affrontate: Cosa hanno in comune questi studi e perché aiutano nella formazione di un pensiero critico nel mondo di oggi dei social media e dell'intelligenza artificiale? Possono essere una risposta all'emergenza Covid? La matematica e la storia antica sono opportunità per creare innovazione e nuovi saperi multidisciplinari per proteggere la salute della terra e promuovere la felicità delle persone?

La diretta video si potrà seguire sui siti web e canali social di Comunicazione.Cnr e della Scuola Normale di Pisa. Una selezione delle domande online del pubblico verranno approfondite.

