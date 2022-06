Lenovo ThinkStation P360: prestazione uniche in un form-factor all’avanguardia

ThinkStation P360 Ultra, l’ultima workstation di Lenovo, si aggiunge al portfolio di desktop con prestazioni brillanti in un fattore di forma estremamente compatto. Con metà della dimensione rispetto ad un tradizionale desktop con ingombro ridotto, questa macchina rappresenta una categoria a sé. Il suo chassis ha un volume totale inferiore a 4L, nonostante possa vantare al suo interno processori Intel Core di 12a generazione e supporto per grafica professionale mobile fino a Nvidia Rtx A5000 che assicurano prestazioni pari ad una Tower.

Le workstation desktop sono caratterizzate da livelli estremi di potenza e prestazioni: sono state progettate per eseguire le applicazioni Cad e Bim più sofisticate, per offrire con facilità esperienze di realtà virtuale e mista ad alta intensità di calcolo, per eseguire il rendering di immagini mediche, riprodurre sofisticati contenuti di intrattenimento digitale ed altre operazioni complesse. Tuttavia, la nuova era del lavoro ibrido è realtà e i professionisti necessitano di tecnologie innovative e versatili in grado di adattarsi ai ridotti spazi di lavoro.

La P360 è l'ideale, dunque, per tutti coloro che che hanno bisogno di massimizzare lo spazio sulla scrivania o che vogliono sfruttare la macchina per la collaborazione remota. Inoltre, l’unita di calcolo di Lenovo è la scelta ottimale per quelle aziende alla ricerca di una soluzione completamente integrata, che offra una nuova combinazione di prestazioni racchiuse in uno chassis dal design unico che riduca in modo significativo l'ingombro.

La ThinkStation P360 Ultra è stata progettata fin dall'inizio per supportare componenti professionali di fascia alta, dal punto di vista sia delle dimensioni sia delle prestazioni. A tal fine, Lenovo ha lavorato a stretto contatto con Nvidia per sviluppare una soluzione unica per ospitare la Gpu e fornire il raffreddamento necessario a supportare la scheda grafica mobile Rtx A5000. Inoltre, in collaborazione con Intel, con una scheda madre a due lati e un maggiore flusso d'aria, Lenovo incorpora processori Intel Core di 12a generazione, con un massimo di 16 core a 125 watt, una novità assoluta per il brand.

Oltre alla potenza e alle prestazioni, la workstation offre la flessibilità e la versatilità necessarie per soddisfare le esigenze specifiche del flusso di lavoro di ogni azienda. Il design innovativo del settore posiziona la scheda madre al centro dello chassis, consentendo un raffreddamento superiore e la massima efficienza di spazio. Il nuovo sistema offre fino a 128 GB di memoria DDR5, due slot PCIe Gen 4 per l'espandibilità, fino a 8 TB di storage M.2 e supporto per un massimo di otto display; In più, la doppia porta ethernet onboard e Thunderbolt™ 4 aggiungono ulteriore flessibilità.

La ThinkStation P360 Ultra è completamente certificata Isv ed è stata testata al massimo livello per superare gli standard Mil-Spec2. L'ultima novità del portfolio di workstation desktop di Lenovo è conforme anche all’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale, con il 90% di cartone riciclato post-consumo e cuscini di schiuma nella confezione, nonché il 26,5% di materiale plastico riciclato post-consumo (Pcc) nel sistema stesso. Grazie alle sue dimensioni ridotte, P360 Ultra pesa il 15% in meno rispetto alle precedenti workstation a fattore di forma ridotto. Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova workstation sarà disponibile in Italia da agosto a partire da 999,00 euro + IVA.