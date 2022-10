Microsoft Surface Pro 9, tutte le novità con la presentazione dei nuovi Surface

Microsoft ha presentato gli ultimi aggiornamenti della linea Surface che comprende il Surface Pro 9, il Surface Laptop 5 e il Surface Studio 2

Surface Pro 9

La new entry della gamma Surface offre i vantaggi di un potente laptop e la versatilità di un tablet: Surface Pro 9 è realizzato con un involucro in alluminio di alta qualità in una nuova serie di colori metallici come Platinum, Graphite e Sapphire e Forest.

Da un lato c'è l'iconica kickstand integrata e dall'altro uno display PixelSense da 13 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un'ampia gamma di colori. Grazie ai nuovi Ink Focus di OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l'inchiostro digitale sullo schermo darà la sensazione di scrivere su un foglio di carta.

La gamma Surface Pro ha sempre puntato sulle prestazioni; Surface Pro 9 infatti, offre una duplice scelta di processori: processore Intel Core di 12a generazione costruito sulla piattaforma Intel Evo 4 con Thunderbolt 4, ideale per il multitasking, per la produttività e per carichi di lavoro intensi, con prestazioni fino al 50% superiori rispetto al predecessore. Il nuovo Surface Pro 9 è disponibile anche con Microsoft Sq 3 alimentato da Qualcomm Snapdragon con connettività 5G5. Indipendentemente dalla scelta del processore, il risultato non cambia: il device manterrà l’iconico form factor con prestazioni eccellenti, durata della batteria per tutto il giorno e funzionalità Secured-core.

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5 è pensato per qualsiasi tipo di utente: che si tratti di creare, comunicare o connettersi; dall'apertura senza sforzo del laptop al rapido login con Windows Hello, fino ad arrivare al touchpad di precisione e all'esperienza di digitazione perfetta. Surface Laptop 5 offre le potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro al meglio, garantendo la durata della batteria per tutto il giorno, grazie alla porta Thunderbolt 4 e alla piattaforma Intel Evo.

Il display PixelSense 3:2 è disponibile nelle opzioni da 13,5 o 15 pollici, ciascuna con Dolby Vision Iq, che garantisce una migliore qualità dello schermo, con colori vividi e contrasto nitido in qualsiasi condizione di luce. Gli altoparlanti sono perfettamente sintonizzati e offrono l'elaborazione spaziale Dolby Atmos 3D2 per immergersi completamente nei contenuti.

Surface Studio 2+

Questo prodotto è disegnato per un’utenza sia consumer sia business: il device offre la potenza di un pc desktop e la praticità di un laptop, un vero e proprio studio creativo, il tutto in un unico device. Surface Studio 2+ vanta, infatti, una nuova Dynamic Woven Hinge ultraresistente, che permette la transizione dalla modalità Laptop, alla modalità Stage, sino ad arrivare alla modalità Studio.

Microsoft inoltre, ha annunciato una nuova integrazione Apple all’interno di Windows 11. Grazie alla recente integrazione con iCloud e l'app Foto sul proprio sistema operativo, sarà presto possibile accedere alle foto e ai video dell'iPhone anche sui dispositivi Windows. Apple Music e l'app Apple TV invece, sono disponibili sulle console Xbox e saranno lanciate su Windows il prossimo anno.

Tutti i prodotti della nuova lineup sono disponibili sull store ufficiale. In particolare:

Surface Pro 9, in pre-order, è disponibile a a partire da 1329 euro;

Laptop 5, disponibile a partire da 1209 euro;

Surface Studio 2 + disponibile a partire da 5389 euro.

In aggiunta alle promozioni d’acquisto in anteprima, in esclusiva su Microsoft Store è possibile avere il 10% di sconto extra per studenti, genitori e insegnanti su tutti i device della linea Surface, inclusi i nuovi prodotti appena presentati.

Il programma Trade-in di Microsoft, consente agli utenti di ottenere un rimborso che può essere utilizzato per l’acquisto di un nuovo dispositivo, permutando un vecchio laptop, tablet, telefono o console di diverse marche.