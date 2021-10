Microsoft Surface, svelata la nuova lineup con il sistema operativo Windows 11

Lo scorso 22 settembre Microsoft ha svelato la più grande estensione della gamma di dispositivi Microsoft Surface di sempre, tutti progettati con il nuovo sistema operativo Windows 11, disponibile a partire da domani. Nel corso dell’evoluzione dei dispositivi Surface, è stato possibile assistere a una completa sinergia tra hardware e software: per questo motivo, le new entry della gamma Surface sono state ideate per portare l’esperienza e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati