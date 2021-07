My Huawei, la nuova App all-in-one che aggrega tutti i servizi Huawei

Huawei ha annunciato il lancio di My Huawei in Italia, il primo Paese a ricevere la nuova App al di fuori della Cina. My Huawei è un’applicazione all-in-one che aggrega tre delle piattaforme esistenti disponibili per i propri clienti: Huawei Supporto, Huawei Store e Huawei Community.

Creata per aiutare a condividere le proprie esperienze, la nuova App consente di acquistare nuovi prodotti, ricevere le ultime notizie Huawei, godersi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati