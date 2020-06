Napoli: nuove idee, format e StartUp decollano dalle Terrazze del Santa Chiara con NaStartUp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude un altro appuntamento diil format di accelerazione per startup online ideato da, nato da, la community di innovatori che può contare su oltretalenti della sharing economy.Ospite dell’evento è stata, una delle giornaliste più impegnate nella divulgazione della cultura dell’innovazione. Celebre è uno dei programmi da lei ideato per la RAI, “Codice: la vita è digitale”, dove racconta le esperienze e le imprese più innovative in Italia e all’estero. A NAStartupPlay ha illustrato quali sono le innovazioni di maggiore ispirazione oggi e i trend digitali del futuro.L'evento, insulla pagina Facebook ufficiale del progetto, è stato trasmesso da una location esclusiva: ilgrazie a Giuseppe Autorino, padrone di casa e partner dell’iniziativa.“Continuano le Sperimentazioni, le Contaminazioni e la sfide di Play di NAStartUp. La community ci ha seguito e supportato in questa trasformazione. L'Online ci sta dando l'opportunità di conoscere nuove strade, una socialità diversa, nuove opportunità di divulgazione della cultura delle startup, l'obiettivo con cui siamo nati”, spiega Antonio Prigiobbo, driver del progetto.Ricco il parterre delle nuove innovazioni che sono state presentate durante l’evento.è una di queste: ideata da, è una piattaforma che consente agli utenti di prenotare appuntamenti via app, in saloni di bellezza, centri estetici, palestre, uffici, ristoranti, fino a lidi e spiagge.ha portato sul “palco” di NAStartUpPlay, HomState, un consulente immobiliare digitale che ambisce a presentare un immobile a potenziali acquirenti “in modo trasparente e oggettivo”.Una community online di viaggiatori amanti dell’avventura è del rischio, è l’idea di, è il nome della startup che punta a connettere esploratori di luoghi incontaminati ed esotici del Pianeta, alla ricerca di sfide personali.ha presentato la sua “”, una startup che consente a tutti di assistere a uno show comico in videochiamata. I vantaggi: maggiore interazione tra comico ed utenti, e la possibilità per gli spettatori di vedere il comico in primo piano, senza il rischio di finire in posti scomodi.Altro appuntamento con Luigi Vivese che esplora le economie alternative. Questa volta ci ha parlato dila Nuova Cucina Organizzata, un progetto di ristorazione che riqualifica terreni confiscati alla criminalità organizzata e che aiuta persone svantaggiate a inserirsi nel mondo del lavoro. Nuovi Talenti si uniscono alla community per Accelerare(autrice), Barbara Feluca (mental coach), Andrea Luciano, Lorenzo Rea e Gianluca Casaburo.Presentatoa un'idea di Antonio Prigiobbo con Bianca Maria Savo il nuovo ciclo di pillole online fatto da e con gli esperti della community, per aiutare imprenditori, professionisti e startup con con brevi contributi di pubblica utilità. I primi ospiti Matteo De Lise, Ludovico Capuano.Nello spazio dato alla community si sono presentate le novità lanciate da TIM WCap con il team di Napoli e il particolareTIM Smart Spaces Hackathon Dal 2 al 5 luglio TIM WCAP, in collaborazione con Google Cloud e Codemotion, ti invita a progettare insieme spazi intelligenti per un futuro migliore.