Venerdì 10 Maggio 2019, 10:53

La startup è “sospesa” come il caffè: a Napoli, l’iniziativa di NaStartup con aiuti gratuiti agli startupper. Dopo il caffè sospeso, una delle più belle tradizioni napoletane, dove si paga una consumazione, il caffè sospeso, per chi ne ha bisogno e non può pagare, NaStartup, la community e Palestra delle startup di Napoli, ha scelto di rinnovare la tradizione: «Abbiamo messo a disposizione uno spazio e l’aiuto dei nostri ambassador. Ogni startupper che ha bisogno di un supporto può venire da noi e parlarci della sua idea» spiega Antonio Prigiobbo, il driver di NAStartUp.Oltre agli aiuti, anche una (o più) tazzine di caffè, offerte a aprile a Casa Lavazza (che ha messo a disposizione i suoi spazi in Via San Biago dei Librai 39), all’interno di Palazzo Marigliano a maggio nella Casa dei Giornalisti al SugcSindacato Unitario Giornalisti della Campania a vico Cappella Vecchia 8b nei pressi di piazza dei Martiri.Da oltre un mese, ogni venerdì, gli startupper che vogliono dei feedback e dei supporti sulla loro idea possono recarsi, prenotandosi, son accolti dalla community di Nastartup: «Mettiamo a disposizione la nostra rete di partner tra cui manager, imprenditori, sviluppatori, designer che sposano la filosofia di comunità e innovazione, che è alla base della nostra Palestra. Tutti mettono a disposizione il loro tempo per supportare le nuove realtà del territorio», continua Prigiobbo.Un’iniziativa che nasce all’interno della community che ha sviluppato negli anni una sua precisa identità:«Siamo convinti che non bisogna dire a uno startupper qual è la strada giusta da percorrere. Anche perché nell’innovazione non esiste un unico sentiero. Quello che ci piace invece fare è aiutare lo startupper a trovare una sua strada, che è unica e potrà condurlo lontano. Le buone pratiche spesso non portano da nessuna parte, mentre arrivi lontano se segui percorsi nuovi e inesplorati».Gli appuntamenti de la #StartupSospesa, continuano nella casa dei giornalisti della Campania, con un particolare focus sui giornalisti che vogliono mettere su una startup.Per non perdere tutti gli appuntamenti di NaStartup (i TechCofee e gli incontri OneToOne), basta seguire in canali social della community. Prossimo evento NAStartUpDay: mercoledì 15 maggio ore 18 www.nastartup.it