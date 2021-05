Obama sceglie TikTok per l'appello ai giovani: «Vaccinatevi appena possibile»

Ha scelto TikTok, Barack Obama, per lanciare il suo appello ai giovani americani: «Vaccinatevi appena possibile per poter riprendere la vita di sempre, andare ai concerti ed agli eventi sportivi».

Un canale inusuale per le comunicazioni istituzionali: ma visto che le vaccinazioni sono aperte a tutti gli statunitesti sopra i 16 anni, l'ex presidente degli Stati Uniti ha scelto il social della Generazione Z per convincere proprio tutti. «È l'unico modo di tornare a fare le cose che amate fare, dallo stare in sicurezza con i vostri nonni, all'andare ai concerti ed agli eventi sportivi», afferma Obama nel suo appello, ricordando che ora «ogni americano che ha più di 16 anni può vaccinarsi».

«Il vaccino è sicuro, è efficace, è gratuito - conclude l'ex presidente - io l'ho fatto, Michelle l'ha fatto, le persone che conoscete l'hanno fatto ed ora potete farlo anche voi». Negli ultimi giorni il ritmo delle vaccinazioni negli Usa, dopo essere arrivato al picco di 3,3 milioni al giorno a metà aprile, sta rallentando a conferma che diventa più difficile raggiungere le fasce più resistenti alla vaccinazione, con il rischio che si allunghino i tempi per il raggiungimento dell'immunità di gregge. Al momento circa il 55% della popolazione adulta americana ha fatto almeno una dose di vaccino, il 40% è completamente vaccinata.