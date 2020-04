Le persone spesso non si rendono conto che il mondo digitale influenza in mondo reale. Anche con i rifiuti. Le attività online contribuiscono all'incrementano dell'impronta di carbonio, ovvero l'inquinamento pro capite. Rappresentano il 3% dell'inquinamento da gas serra globale. Pari alla quantità prodotta dalle industrie aeree. Pulendo i nostri rifiuti digitali aiutiamo a ridurre questa percentuale e a creare una maggiore consapevolezza. Inoltre la rimozione dei rifiuti digitali dai dispositivi di archiviazione li rende più veloci ed efficaci.



Anche noi possiamo fare la nostra parte. Let's do It! World Network ha lanciato la campagna Digital Cleanup in occasione della Giornata della Terra. Mercoledì 22 aprile si celebra infatti il 50esimo anniversario dell'Earth day. In questo momento siamo costretti a casa per l'emergenza sanitaria. Ma anche da lì possiamo fare la differenza. Partecipare è semplice. Pulisci i dati e cancella dal tuo smartphone e dal tuo pc le app ed i programmi che non utilizzi. Cancella lo spam e le mail vecchie che non ti servono. © RIPRODUZIONE RISERVATA