Seo per e-commerce, Seochef regala un corso in live streaming con ​Ivan Cutolo

La concorrenza nel mondo digitale è davvero spietata, quindi per emergere nella moltitudine di business online c’è bisogno di implementare le proprie conoscenze in materia. Uno dei settori più interessanti del marketing digitale è rappresentato dalla Seo (Search Engine Optimization) che costituisce l’insieme di attività che permettono ad un sito web di posizionarsi ai primi posti nei motori di ricerca. Si tratta, dunque, di un elemento essenziale per provare a distinguersi tra la molteplicità quasi infinita di pagine web.

La Seo però, è in continua evoluzione, proprio come tutto ciò che riguarda Internet, per tale ragione è importante essere costantemente aggiornati per praticare un’ottimizzazione funzionale. Per fortuna, nel giugno del 2020, Ivan Cutolo, Ceo della nota web agency Seochef, scrive e pubblica “Seo per e-commerce”, un libro che punta a guidare i lettori attraverso la materia.

In occasione del decimo anniversario di Seochef, coloro che acquisteranno il libro, avranno la possibilità di partecipare ad un corso in live streaming con l’autore Cutolo. Si tratta di una full immersion di 4 ore che si terrà il 22 giugno 2022, dove i partecipanti avranno l’occasione di scoprire le tecniche Seo più efficaci e, soprattutto, imparare a metterle in pratica. Un evento imperdibile per chiunque abbia voglia di scalare con successo i motori di ricerca e portare in vetta il proprio e-commerce.