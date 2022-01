Stars in computer networking and communications, premiata professoressa della Federico II

Angela Sara Cacciapuoti, professoressa di Quantum communications and networks all'Università Federico II di Napoli, ha vinto il premio "Stars in computer networking and communications" per il 2021. Il riconoscimento scientifico le è stato conferito da N2Women, l'associazione mondiale delle ricercatrici nel campo delle comunicazioni e delle reti di computer che si occupa di incoraggiare la diversità e favorire le connessioni tra le donne in questa area di ricerca.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Tonga, rilevata nuova «grande eruzione» del vulcano... IL CASO Dazn, problemi di connessione: per gli abbonati c'è lo... LA CURIOSITÀ App, nuovo record: si usano quasi 5 ore al giorno. Ecco le più...

N2Woman è sostenuto dalla Communications Society di IEEE e da partner industriali come Google, Facebook, Microsoft e HP. La professoressa Cacciapuoti è stata una delle 13 donne di tutto il mondo premiate per la sua ricerca legata "alla comprensione delle sfide e dei progressi tecnologici necessari per la realizzazione di una Quantum Internet". «Che interconnetterà e integrerà tecnologie, sistemi e computers quantistici in un'unica rete quantistica globale» spiega lei. Le reti quantistiche consentono di realizzare applicazioni impossibili da ottenere tramite Internet classica, come le comunicazioni ultrasicure.