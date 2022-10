Suunto 9 Peak Pro: lunga durata della batteria e processore super performante

Suunto ha presentato un nuovo orologio multisport: si chiama 9 Peak Pro ed è prodotto in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile.

Suunto da sempre vuol dire robustezza, durabilità ed eleganza; il 9 Peak Pro ricalca questa linea, in quanto eccelle per resistenza, versatilità e leggerezza, e con il suo minimo ingombro di soli 10,8 mm di spessore sa adattarsi ad ogni polso e ad ogni circostanza. La versione in acciaio pesa 64g., mentre quella in titanio scende a soli 55g..

L’orologio è stato progettato per durare a lungo ed essere riparabile per ridurre al minimo i rifiuti e l'impatto sull'ambiente. Il display misura 1,2 pollici, realizzato con vetro zaffiro, così come l’altissima qualità dei materiali (acciaio e titanio) utilizzati per la cassa. Questi elementi hanno consentito al 9 Peak Pro di rispondere ai più severi standard militari di resistenza e superare i test delle prove più estreme, tra le quali ghiaccio, sabbia, cadute, urti e pressione.

«Suunto 9 Peak Pro è stato progettato con una nuova e più potente architettura del chipset che ridefinisce le prestazioni su un nuovo livello e conferma la migliore durata della batteria rispetto ai prodotti presenti sul mercato», afferma Sami Männistö (vice president Product). «La nuova interfaccia utente, con icone e caratteri più grandi e l'uso di elementi di sfondo bianchi e colorati, rende l'orologio più facile da usare e da leggere durante l'attività sportiva, a tutto vantaggio delle prestazioni».

Il nuovo orologio del brand finlandese offre, infatti, la migliore durata della batteria di qualsiasi altro orologio Suunto, con tre modalità: Performance, Endurance e Tour. Nell’utilizzo quotidiano l’autonomia può estendersi fino a 21 giorni, mentre offre fino a 40 ore in modalità Performance, 70 ore in modalità Endurance e 300 ore in modalità Tour. La ricarica completa avviene in 1 ora e con soli 10 minuti si attiene l’autonomia per 10 ore di allenamento.

Il 9 Peak Pro può connettersi contemporaneamente a quattro sistemi satellitari (Gps, Glonass, Galileo, Beidou) e a un massimo di 32 satelliti individuali. Ciò significa una velocità ed una precisione del segnale Gps senza precedenti, anche in condizioni difficili, come in aree con edifici molto alti o in scoscese valli montane. L’orologio, inoltre, alla caratteristica waterproof fino a 100 m. di profondità e la modalità sport snorkeling che traccia i dati dell'attività fino a -10 m, aggiunge un sensore barometrico e 97 modalità sportive tra cui scegliere e la possibilità di creare modalità personalizzate.

Suunto 9 Peak Pro offre molteplici opzioni per la ricerca di percorsi, una guida turn-by-turn e strumenti di allenamento avanzati. Grazie alla rinnovata Suunto App, ora scompatibile con iPad e tablet Android, è ancora più facile pre-strutturare gli allenamenti ad intervalli e seguirne il piano durante la sessione.

Suunto 9 Peak Pro, in sei versioni diverse, quattro modelli in acciaio inossidabile (499€) e due modelli in titanio, è disponibile dal 25 ottobre prossimo con prezzi che oscillano da 499 a 629 euro.