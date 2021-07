Sviluppo sostenibile, Onu: 18 mesi cruciali dopo l'accelerazione digitale della pandemia

Gli sforzi per affrontare la pandemia hanno anche mostrato un'immensa resilienza della comunità, un'azione decisa da parte dei governi, una rapida espansione della protezione sociale, un'accelerazione della trasformazione digitale; e una collaborazione unica per sviluppare vaccini e trattamenti salvavita in tempi record. Secondo il Rapporto, queste sono solide basi su cui costruire per accelerare i progressi sugli SDGs. I prossimi 18 mesi saranno ora cruciali negli sforzi globali per invertire l'impatto della pandemia e promuovere le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi chiave di sviluppo sostenibile. Ed anche se il Covid ha cancellato «decenni di progressi nello sviluppo» da più parti si evidenziano segnali di rinnovato impegno globale per accelerare i progressi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. È quanto emerge dal Sustainable Development Goals Report 2021, pubblicato oggi dalle Nazioni Unite.

Le decisioni e le azioni intraprese nei prossimi 18 mesi determineranno se i piani di ripresa dalla pandemia metteranno il mondo sulla rotta per raggiungere gli obiettivi concordati a livello globale che mirano a stimolare la crescita economica e il benessere sociale proteggendo al contempo l'ambiente. Secondo il Rapporto, i governi, le città, le imprese e le industrie devono utilizzare la ripresa per adottare percorsi di sviluppo a basse emissioni di carbonio, resilienti e inclusivi che ridurranno le emissioni di carbonio, conserveranno le risorse naturali, creeranno posti di lavoro migliori, promuovere l'uguaglianza di genere e affrontare le crescenti disuguaglianze. «Siamo in un momento critico della storia umana.

Le decisioni e le azioni che intraprendiamo oggi avranno conseguenze importanti per le generazioni future», ha affermato Liu Zhenmin, sottosegretario generale del | Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite. «Le lezioni apprese dalla pandemia ci aiuteranno ad affrontare le sfide attuali e future. Cogliamo l'attimo insieme per rendere questo un decennio di azione, trasformazione e ripristino per raggiungere gli SDG e realizzare l'accordo di Parigi sul clima».