TikTok è l'app più scaricata al mondo. Facebook scende al 2° posto

Marzo, aprile e maggio. Per tre mesi consecutivi Tik Tok è la prima app non game più scaricata al mondo. Sia su App Store che su Google Play Store, l'applicazione cinese ha scalzato dal podio il social dei social, Facebook, che resta in seconda posizione.

Secondo SensorTower, nel mese di maggio Tik Tok ha segnato 80 milioni di download a livello globale, numeri molto alti che però segnano una flessione rispetto allo stesso periodo del 2020,...

