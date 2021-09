Social, su TikTok nuovi strumenti per la crescita delle aziende locali

TikTok continua nella sua apertura al mondo del business locale e offre nuovi strumenti per la crescita delle aziende. Socialness è stata selezionata da TikTok Europa per entrare a far parte del programma speciale rivolto alle agenzie marketing indipendenti, così come successe con l'Optimal program di Facebook nel 2018. Con quasi 800 realtà servite, il sistema Socialness permette alle microimprese di crescere e consolidarsi sul territorio di riferimento, grazie a un'accurata strategia di marketing digitale. «Siamo tra le prime agenzie in Europa - spiega Tino Bassu, Ceo di Socialness - a farne parte e in via sperimentale abbiamo inserito all'interno del programma alcuni nostri clienti a carattere nazionale e internazionale, oltre ad alcuni franchising. Nello specifico, abbiamo accesso a delle features particolari e a un training specifico, oltre a tutte le best practice. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo programma speciale in un momento in cui, nel nostro Paese, l'ecosistema TikTok è ancora tutto da sperimentare. Saremo tra i primi a farlo, con un grande vantaggio competitivo per i nostri partner e clienti».

Tino Bassu ci tiene a precisare che «è importante avere ben chiara la propria strategia prima di fare advertising. Per strategia si intende l'obiettivo che si vuole raggiungere, il tipo di pubblico con il quale interagire e se il target di riferimento è quello giusto. Essendo la dinamica principale dell'app interamente basata sui video, tassativamente brevi e accattivanti, diventa quindi fondamentale essere certi del tipo di comunicazione che occorre adottare. Inoltre, essendo questo un periodo di sperimentazione, è necessario avere un extra budget da poter utilizzare».

La consulenza marketing in ambito digitale, da reale opportunità di crescita, si sta rivelando sempre più essenziale in questo periodo storico che, a causa della pandemia, ha riscritto le modalità di comunicazione tra azienda e cliente. L'incremento del 72,8% rispetto al 1° semestre 2020 delle realtà locali italiane che hanno scelto il percorso annuale del sistema Socialness, per crescere e/o ripartire, ne è la dimostrazione. Gli oltre 1000 partecipanti ai due eventi online sul 'Marketing per le imprese localì organizzati da Socialness confermano inoltre come queste realtà siano consapevoli del cambiamento in atto e vogliano cavalcarlo con preparazione. Il primo semestre 2021 ha visto l'inserimento di 7 nuovi professionisti digitali nell'agenzia, alla quale seguirà, entro fine anno, l'assunzione di altri 7 collaboratori.