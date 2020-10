Twitter down per mezz'ora, impossibile scorrere la timeline per migliaia di utenti

Twitter down. Problemi per il popolare social fondato da Jack Dorsey. Per oltre mezz'ora gli utenti che provavano a scorrere la propria timeline si vedevano apparire un messaggio di errore: "Something went wrong" e l'unica azione che potevano intraprendere era aggiornare la pagina. Sul sito Downdetector, che si occupa di monitorare il funzionamento dei servizi online, come Facebook e Whatsapp, sono state migliaia le segnalazioni da tutto il mondo.

Dalle 15.40 circa il problema è andato avanti fino alle 16.27, quando i disagi si sono attenuati. Il problema è stato definitivamente risolto e probabilmente si è trattato di un improvviso malfunzionamento dei server. Ironicamente proprio su Twitter è entrato nei trending topic l'hastag #twitterdown, anche se per molti utenti era impossibile vederlo a causa dei malfunzionamenti.

