Ucraina, Kaspersky pericoloso? L'Ue mette al bando l'antivirus russo: «Potenziale arma informatica di Mosca»

L'Europa blocca Kaspersky. L'antivirus russo, secondo i governi Ue è pericoloso. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, aveva spiegato che è in arrivo una norma per metterlo al bando negli uffici della P.A. e non solo («ma non possiamo accorgerci delle cose quando succedono», ha aggiunto). Sulla stessa linea anche l'Ente tedesco per la Sicurezza nella informazione tecnica, che consiglia «di sostituire l'antivirus Kaspersky con prodotti alternativi».

«L'azione delle forze armate e di intelligence in Russia e le minacce lanciate contro Ue, Nato e Germania nell'attuale conflitto armato - spiega - sono associate ad un rischio considerevole di successo di un attacco informatico. Un produttore IT russo può condurre operazioni offensive, essere costretto ad attaccare sistemi contro la sua volontà o essere spiato a sua insaputa come vittima di un'operazione informatica o essere utilizzato come strumento per attacchi ai propri clienti».

Kaspersky: «Nessun legame con governo russo»

L'azienda russa che produce il sistema di salvaguardia dei computer aveva provato evitare il boicottaggio: «Kaspersky è un'azienda privata di cybersecurity globale e, come azienda privata, non ha alcun legame con il governo russo o con qualsiasi altro governo», hanno sottolineato con un comunicato ufficiale. «Condividiamo il fatto che queste affermazioni sono basate su decisioni legate ad un problema geopolitico riferito al contesto attuale e non sono il frutto di una valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky - osserva la società -. Proprio per supportare l'analisi del rischio invitiamo le istituzioni a visitare il nostro centro di trasparenza a Zurigo. Noi continueremo a garantire ai nostri partner e clienti la qualità e l'integrità dei nostri prodotti, e lavoreremo con le istituzioni per chiarire i dubbi e le preoccupazioni che sono stati sollevati in questi giorni».