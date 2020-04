«Unite to fight Covid 19»: on line l'evento per sviluppare StartUp anti coronavirus in tutta Europa

E’ partito lo Startup WeekEnd Italia, il primo evento remoto della storia che chiama tutti i talenti (in Italia e all’Estero) a sviluppare idee, soluzioni e startup per la crisi e il postcrisi Covid19.

L'appuntamento è su Techstars, la piattaforma globale per investimenti e innovazione, che avvia una serie di Global Online Startup Weekend, "Unite to Fight Covid-19". Chiunque può partecipare all'evento on line di 54 ore, che finisce domani. I partecipanti lavoreranno insieme dalle loro case per affrontare le sfide presentate dalla pandemia e per il periodo post crisi.

I leader delle comunità locali e nazionali, in collaborazione con Techstars, hanno dato vita a questo evento di accelerazione, che si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni correlate a Covid-19. Durante l’evento online ci saranno talenti da tutta Italia e Europa, tra questi innovatori, sviluppatori, inventori e chiunque mette il proprio talento in gioco. I partecipanti aiuteranno a sviluppare prototipi in grado di risolvere alcune delle maggiori sfide poste dalla pandemia.

L’Italia è uno degli oltre 60 paesi in tutto il mondo a partecipare all’evento internazionale. I 20 migliori team di tutto il mondo parteciperanno ad un Innovation Bootcamp di Techstars Innovation WorldWide.

La partecipazione è in corso e totalmente gratuita. Per info e seguire l’evento

https://www.youtube.com/channel/UCBPJiM9mWI_ARLkdygP7Asg

https://www.facebook.com/TechstarsStartupWeekendItaly/

https://www.facebook.com/events/224897248875239/

Per aggiornamenti regolari e dettagli sull'evento, visitare

https://rebrand.ly/ItalyCOVID-19 o oppure scrivere a italy@startupweekend.org

