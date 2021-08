Internet, hackerata Wikipedia: apparsa bandiera nazista in hp

Qualche giorno fa è successo anche a Wikipedia di essere "vandalizzata". Anche se solo per pochi minuti, l'home page di Wikipedia è stata hackerizzata. Intorno alle 15:00 del 16 agosto, un account ha modificato un modello Wiki per Wikipedia in lingua inglese, con il risultato che una «bandiera nazista è apparsa per alcuni minuti su una serie di articoli che coprono una vasta gamma di argomenti», ha confermato un portavoce dell'enciclopedia online. L'episodio è finito subito su Twitter: «Wikipedia è stata hackerata?! Perché c'è una bandiera nazista sulla pagina principale?», ha chiesto un utente, mentre un altro si è domandato «perché c'è una svastica nazista quando cerco Steven Pinker su Wikipedia?»

Wow - go to Wikipedia now! Looks like it's been hacked. pic.twitter.com/wVKCriERjD — Ann Coulter (@AnnCoulter) August 16, 2021

Non è la prima volta che Wikipedia, l'enciclopedia online di proprietà della Wikimedia Foundation, un'organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti che ha un fatturato annuo di oltre 125 milioni di dollari e più di 180 milioni di dollari di patrimonio netto, finisce bersaglio di vandali. Secondo il portavoce di Wikimedia, il sito «è stato ripristinato dai volontari di Wikipedia entro cinque minuti» e gli amministratori volontari hanno aggiunto ulteriori protezioni al modello entro 15 minuti. «Nello spirito dell'editing aperto e dell'assunzione di buona fede, questo è un passo raramente intrapreso con qualsiasi area di Wikipedia a meno che un incidente come questo non lo giustifichi», ha detto il portavoce.