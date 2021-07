Cina, progressi nei test su chip magnetici: ecco dove possono essere utilizzati

In Cina ci sono importanti progressi nei test sui chip magnetici. Il team di ricerca utilizza il tester magneto-ottico a effetto Kerr a livello di wafer sviluppato in proprio per catturare un'immagine dei caratteri scritti sui film sottili. Il contrasto di colore costante delle parole e la chiara traccia di scrittura possono indicare la planarità del film sottile. Secondo Zhang, in seguito al test, i film possono essere usati per produrre chip magnetici. «Rispetto a simili apparecchiature di prova magneto-ottiche sviluppate da altri Paesi, il nuovo strumento ha mostrato progressi e rappresenta un'innovazione in termini di precisione e velocità», sostiene Wang Xinhe, decano del dipartimento di tecnologia e strumentazione presso la School of Integrated Circuit Science and Engineering della Beihang University.

I chip magnetici possono essere utilizzati come moduli di archiviazione delle informazioni altamente affidabili e come sensibili rilevatori dei segnali magnetici, utilizzati nei sistemi di controllo di aerei e satelliti, oppure in applicazioni che includono le bussole elettroniche dei telefoni cellulari e i sistemi di guida automatica. Secondo il team di ricerca, il nuovo strumento di prova dovrebbe entrare in commercio intorno all'ottobre di quest'anno.