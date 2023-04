Acer Chromebook Spin 714: versatile, potente e sostenibile

Acer ha presentato Spin 714 e Enterprise Spin 714, i suoi ultimi Chromebook convertibili di fascia premium.I nuovi devices sono dotati di processori Intel Core di 13a generazione, di una batteria con autonomia di 10 orecon ricarica rapida e di nuove funzionalità, il tutto in un packaging ecologico realizzato con materiali completamente riciclabili.

I due notebook sono dotati di processori Intel Core i7 di 13a generazione, che garantiscono un miglioramento delle prestazioni fino al 10% rispetto alla generazione precedente. Essi sono inoltre conformi agli standard della piattaforma Intel Evo, per offrire prestazioni reattive e fino a 10 ore di durata della batteria. Per le giornate particolarmente lunghe, la batteria può essere ricaricata rapidamente in soli 30 minuti, per coprire fino a quattro ore di utilizzo. Inoltre, per le aziende che necessitano di controlli di sicurezza e gestibilità aggiuntivi, la versione Enterprise Spin 714 supporta la tecnologia Intel vPro.

Il touchscreen da 14 pollici con display wuxga(1920x1200) offre una visualizzazione fedele al 100% della gamma di colori sRgb. Il display 16:10 è racchiuso da cornici sottili ed è dotato di vetro antimicrobico Corning Gorilla Glass che lo protegge dai graffi e resiste alle macchie e ai batteri che possono causare cattivi odori. Il pennino opzionale Usi offre 4096 diversi livelli di sensibilità alla pressione e all'inclinazione, consentendo di ottenere una sensazione naturale e un tratto preciso quando si disegna o si prendono appunti sul display.



Questi nuovi modelli, i primi Chromebook Acer a disporre di una webcam qhd 2k, consentono di effettuare videoconferenze di alta qualità al lavoro e a scuola. Oltre a fornire immagini ad alta risoluzione, la webcam 2k è dotata di tecnologia di riduzione del rumore ambientale,per mantenere immagini eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità, e di un otturatore fisico per proteggere la privacy. I doppi microfoni, i doppi altoparlanti rivolti verso l'alto con Dts Audio e un amplificatore smart integrato, consentono di avere un suono di qualità superiore, privo di distorsioni e con bassi più profondi.

I dispositivi sono connessi tramite wi-fi 6e e Bluetooth 5.2, ed hanno una serie di porte, tra cui Hdmi e due porte Thunderbolt. Lo sblocco dei dispositivi è più rapido e i dati rimangono al sicuro grazie al lettore di impronte digitali opzionale. Inoltre, la tastiera retroilluminata e il touchpad in vetro Corning Gorilla offrono una sensazione di qualità superiore che li rende piacevoli da usare.

Acer Chromebook Spin 714 e Enterprise Spin 714 supportano la strategia Earthion dell'azienda, vantando diverse soluzioni eco-compatibili e la registrazione Epeat. Gli chassis contengono plastica riciclata post-consumo (Pcr), mentre l'imballaggio è realizzato interamente con materiali riciclati e in cellulosa stampata realizzati con carta, cartone e altre fibre naturali riciclate. Lo chassis in alluminio anodizzato dello Spin 714 è conforme alla normativa Us mil-std 810h per resistere all'usura quotidiana e alle ammaccature.

Al momento, Acer ha comunicato la disponibilità del Chromebook Spin 714 a partire dal prossimo luglio al prezzo di base di 999 euro.