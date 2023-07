Adobe Firefly si espande e supporta messaggi in oltre 100 lingue

Adobe ha annunciato l’estensione globale di Firefly, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa per la creatività di Adobe. L’aggiornamento, supporterà messaggi di testo in 103 lingue, consentendo la generazione di immagini ed effetti di testo utilizzando la propria lingua madre nel servizio web Firefly standalone. Il servizio sarà inoltre localizzato in 20 lingue e le versioni in francese, tedesco, giapponese, spagnolo e portoghese brasiliano sono già disponibili. L'annuncio amplia la portata di Firefly a milioni di nuovi utilizzatori, a tutti i livelli di esperienza, ed ha già consentito di generare oltre 1 miliardo di risorse sul sito web di Firefly e in Photoshop, rendendo queste due release beta tra le più riuscite nella storia di Adobe.

Per oltre un decennio, l’azienda ha sviluppato intenzionalmente innovazioni Ia per trasformare i suoi strumenti creativi, potenziando tutto ciò che va dall'esplorazione iniziale all'ideazione e alla produzione. Adobe ha continuato il suo approccio incentrato sui creator con Firefly come copilota creativo; dal suo lancio a marzo, esso è stato integrato in Photoshop, Express e Illustrator, ed ha aiutato a potenziare la creatività delle persone, portando ancora più precisione, potenza, velocità e facilità direttamente nelle applicazioni e nei flussi di lavoro di Creative Cloud.

Firefly fornisce anche: