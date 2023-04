Adobe annuncia nuove funzionalità per i suoi strumenti video

Al Nab Show, evento dedicato al mondo del broadcast, entertainment e media, Adobe ha annunciato novità assolute per la sua famiglia di applicazioni video. Tra queste, una nuova versione di Premiere Pro, più veloce e affidabile che si arricchisce della funzionalità per l’editing video testuale basato sull’Ia e funzionalità di mappatura toni automatica, oltre a decine di nuove feature richieste direttamente dalla community di creativi.

Grazie alla significativa accelerazione delle Gpu e ai miglioramenti del flusso di lavoro, questa versione di Premiere Pro è la più veloce mai rilasciata. Inoltre, Adobe celebra i 30 anni di After Effects, il software di motion design più apprezzato al mondo per i professionisti del video e del settore cinematografico, annunciando una serie di miglioramenti richiesti dai professionisti, per una maggiore produttività, un supporto omogeneo dei colori e un'ottimizzazione delle prestazioni.

Le ultime innovazioni di Adobe sono studiate per soddisfare le odierne esigenze di lavoro dei professionisti che operano nel campo del motion design e dell’editing, automatizzando compiti che richiedono molto tempo e liberando così risorse creative da sfruttare per lo sviluppo di storie. Adobe ha anche annunciato nuove partnership e innovazioni per espandere Frame.io, la piattaforma leader del settore nella collaborazione video, a foto e Pdf.

La gamma di applicazioni video dell’azienda californiana ha contribuito all’editing e agli effetti visivi di film e serie Tv di grande successo tra cui "Top Gun: Maverick", "Black Panther: Wakanda Forever", "Missing", "Atlanta" e "The Bear". Il film vincitore del premio Oscar di quest'anno, "Everything Everywhere All at Once", il vincitore dell'Oscar "Navalny" e quasi due terzi dei film presentati al Sundance Film Festival 2023 sono stati montati con Premiere Pro. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha inoltre riconosciuto Adobe Substance 3d, che ha visto una rapida adozione nell'industria video, per aver trasformato gli effetti visivi e le animazioni in film come "Spider-Man: No Way Home", "Dune", "Star Wars; Episodio Ix - L'ascesa di Skywalker", "Frozen 2", "Lightyear", "Blade Runner 2049" e "First Man".

Con una domanda di contenuti in costante crescita – è raddoppiata negli ultimi due anni e dovrebbe quintuplicare nel prossimo biennio – i creator di video hanno bisogno di strumenti che consentano di fornire contenuti di alta qualità con una rapidità mai vista prima. Grazie ad Adobe Sensei, motore Ai e machine learning proprietario, Premiere Pro e After Effects si è ora in grado di velocizzare i flussi di lavoro video e offrire un editing basato sull’Ai che consente ai team di produzione di risparmiare tempo prezioso e ridurre i costi in misura significativa.

Grazie alle funzionalità e ai miglioramenti richiesti direttamente dalla community, la nuova versione di Premiere Pro è più rapida e affidabile. Oltre a un potenziamento generale delle prestazioni e della stabilità, le nuove funzionalità includono il salvataggio automatico in background, nuove opzioni di ripristino del sistema, un Effects Manager per plug-in e una maggiore accelerazione della Gpu, per un’esperienza di editing istantanea e reattiva.

Le ultime release di Premiere Pro e After Effects di Adobe, saranno mostrate al Nab Show 2023 di Las Vegas fino al prossimo 19 aprile e saranno disponibili già a maggio 2023.