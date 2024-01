Al Ces 2024 esordisce DreameBot x40, l’aspirapolvere del futuro

Dreame Technology ha svelato in anteprima al Ces 2024 alcune caratteristiche del nuovo modello DreameBot x40 Ultra, definito come l'aspirapolvere robot più potente per i consumatori europei.

Disponibile in Europa verso metà dell’anno, il dispositivo presenta caratteristiche innovative e uniche nel settore, oltre a un design raffinato ed elegante.

Nell’occasione, Dreame ha introdotto per la prima volta la tecnologia MopExtend 2.0 che consente all'aspirapolvere di estendere i panni per pulire anche le aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili e gli angoli. Inoltre, l’ultima versione tecnologica MopExtend 2.0, non solo può eseguire una pulizia regolare del bordo, ma può anche oscillare il braccio robotico per estendere il panno in un luogo più profondo per la pulizia delle fessure sotto i mobili.

DreameBot x40 ultra consente una pulitura più accurata, grazie alla combo estensibile che offre una pulizia a 360 gradi anche per gli angoli di tavoli e sedie. In aggiunta, la versione aggiornata del TriCut Brush 2.0, risolve il problema dei capelli aggrovigliati, dei peli degli animali domestici e dei capelli lunghi delle donne. Combinata con la potenza di aspirazione rivoluzionaria di 10.500Pa, DreameBot x40 Ultra rimuove efficacemente il 99% percento dei tipi di detriti, così da non doversi più preoccupare del tappeto e dei rifiuti sparsi.

Al termine delle pulizie, grazie al kit di collegamento all'acqua, al MopExtend 2.0 con acqua calda a 70°, all'asciugatura ad aria calda e al riempimento automatico del liquido detergente, non ci si dovrà più preoccupare di pulire la stazione di base autopulente potenziata. Infine, questo modello è una soluzione eco-friendly che adotta soluzioni riciclabili, senza rinunciare al design, sempre elegante e raffinato.

La linea di elettrodomestici innovativi presentati da Dreame al Ces 2024, comprende anche altri dispositivi: tra questi DreameBot l20 Ultra, DreameBot l10s Pro Ultra, Dreame h13 Pro Wet and Dry Vacuum, Dreame z10 Station Cordless Vacuum Cleaner.

Il robot aspirapolvere l10s Pro Ultra in particolare, oltre alla tecnologia MopExtend, già vista con DreameBot x40 ultra, è dotato della tecnologia Powerful Vormax Suction da 7.000Pa, che permette di aspirare capelli, sporco e polvere. Il robot aspirapolvere valuta automaticamente la sporcizia di uno spazio e pulisce nuovamente le aree che necessitano di maggiore attenzione per garantire una finitura impeccabile. L'esperienza hands-free di questo dispositivo si estende anche al suo processo di autopulizia. Infatti, la stazione base è dotata di due raschietti e di una piastra per la pulizia automatica che rimuovono lo sporco, mentre il mocio viene lavato con acqua calda, assicurando che sia pulito e pronto per l’utilizzo successivo. Oltre a pulire autonomamente il proprio mocio, DreameBot l10s Pro Ultra si asciuga da solo, svuota il sacchetto della polvere e fa il pieno di acqua e soluzione detergente mentre è agganciato alla stazione base. Grazie alla combinazione di intelligenza artificiale e di un sistema di luci 3d, esso rileva e aggira in modo intelligente gli ostacoli più comuni per garantire che non si danneggi niente e per evitare interruzioni delle attività. Dreame l10s Pro Ultra sarà disponibile sul sito ufficiale e su Amazon a partire da febbraio 2024.

Dreame porta la rivoluzione hands-free anche in giardino, con l'introduzione di Roboticmower A1, il tosaerba robotico wireless. Questo tosaerba è facile da usare e consente di risparmiare tempo e fatica. Una volta installata la stazione di ricarica inclusa in confezione, bastano 15 minuti per mappare il proprio giardino o cortile. Grazie alla tecnologia brevettata Lidar 3d ad alta precisione, l'A1 permette una falciatura precisa, efficiente e costante, tagliando fino a 0,25 acri di erba al giorno (1.000 m2). Inoltre, esso rileva e aggira in modo intelligente gli ostacoli più comuni, per garantire che nulla venga danneggiato e per evitare interruzioni del lavoro. Se piove, l'A1 lo rileva con il suo sensore incorporato e torna automaticamente alla sua stazione di ricarica per poi riprendere quando il tempo migliora.

Infine, l’aspiratore a secco e a umido Dreame h13 Pro offre una pulizia da bordo a bordo con un'aspirazione di 18.000Pa, che cattura sporco e residui anche nei punti più difficili da raggiungere. Il dispositivo è dotato di rilevamento intelligente dello sporco, regolazione automatica dell'aspirazione e persino di un faro a Led per spazzole, per una pulizia sempre ottimale. L'h13 Pro inaugura anche una nuova era della sterilizzazione, grazie alla funzione di autopulizia con una sola pressione che esegue un ciclo di lavaggio a caldo delle spazzole e un ciclo di asciugatura ad aria calda di 30 minuti per garantire che nell'aspirapolvere rimangano residui minimi.