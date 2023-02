Alexa e Sanremo, un binomio vincente che rinnova anche quest’anno

Mancano pochi giorni a Sanremo e nel Cloud di Alexa si respira già aria di festa e voglia di musica: a partire dal 7 febbraio infatti, l’assistente vocale ci intratterà e ci stupirà con tante novità dedicate alla 73° edizione del Festival della Canzone Italiana, tutte da scoprire.

Alexa è una vera fan del Festival e ci accompagnerà durante tutta la settimana della kermesse canora con pagelle, sondaggi e pronostici e una imperdibile novità: un’esclusiva e originale canzone in cui, tra una rima e l’altra, intonerà simpatici commenti sui diversi protagonisti dello show. Per ascoltare la sua inedita hit, a partire dal 7 febbraio basterà chiedere “Alexa, canta la canzone di Sanremo”.

Cantare e giocare, senza ovviamente rinunciare al piacere di commentare e votare performance, look e avvenimenti più divertenti che accadranno all’Ariston, comodamente dal proprio divano di casa. Ogni giorno, infatti, sarà possibile scegliere il proprio momento preferito della serata precedente con il Sondaggio su Sanremo. Dicendo “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo” sarà possibile scegliere la preferenza e, una volta votato, scoprire quale opzione è in testa alla classifica degli utilizzatori di Alexa.

L’assistente virtuale inoltre, condividerà con noi anche le sue impressioni su artisti, presentatori e ospiti, attraverso le implacabili pagelle dettagliate e divertenti che ci fornirà con tanta ironia alla richiesta “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”. Sarà anche possibile chiedere la pagella di una performance specifica, scegliendo il voto da ascoltare domandando, per esempio, “Alexa, che voto hai dato a Elodie?” oppure “Alexa, dimmi cosa pensi di Ultimo”, per scoprire la sua opinione. E se ci si vuole divertire con amici e famiglia scommettendo su chi sarà il vincitore, basterà domandare “Alexa, chi vincerà Sanremo?” per scoprire il suo pronostico.

Infine, per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sui momenti più iconici e di tendenza del Festival, è possibile chiedere “Alexa, che succede a Sanremo?”. Se dovessimo perderci una serata del programma, nessun problema: ad Alexa non sfuggirà nulla.