Annunciati i nuovi laptop con le Gpu Nvidia GeForce

Le nuove lineup Nvidia Studio di Asus, Gigabyte e Samsunge offrono ancora più opzioni per i creators, grazie a dispositivi più leggeri e sottili, in grado di superare le prestazioni delle generazioni precedenti con grandi vantaggi per video e 3d editor.

Sono ufficialmente disponibili, infatti, i nuovi laptop equipaggiati con le potenti schede grafiche Nvidia GeForce Rtx 4070, 4060 e 4050; queste alimenteranno il nuovissimo Galaxy Book3 di Samsung, il leggero ed ergonomico Aero 16 e Aero 14 di Gigabyte, Rog Flow z13 di Asus, Stealth 17 Studio di Msi e Razer 16 e 18.

I devices che beneficiano delle potenti schede grafiche, sono stati presentati in anteprima al Ces 2023. Con la disponibilità sarà finalmente possibile sperimentarli, non solo perchè offrono il più grande salto generazionale nelle prestazioni da portatile, ma anche perchè sono al momento i portatili più veloci al mondo per la creazione e il gioco. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all'architettura Nvidia Ada Lovelace e alle tecnologie Max-q di quinta generazione che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo;

sono alimentati dalla potente tecnologia Nvidia Rtx, come il Dlss 3, che aumenta di due volte il frame rate;

sono supportati dalla piattaforma Nvidia Studio, che consente l’accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator: Nvidia Omniverse, Canvas e Broadcast, e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing e alle funzionalità Ai che consentono di risparmiare tempo prezioso. A questo riguardo, sia l’Msi Stealth 17 Studio che il Razer Blade 18 sono preinstallati con Broadcast.

Questi nuovi laptop Studio sono realizzati per venire incontro alle esigenze dei content creator che desiderano lavorare in movimento. In particolare, le schede Rtx 4070 consentono di lavorare su file video Hdr a 6k Raw con decodifica velocissima, esportare in AV1 con il nuovo codificatore di ottava generazione e godere di un aumento delle prestazioni di quasi il 40% rispetto alla generazione precedente e con effetti accelerati dalla Gpu in DaVinci di Blackmagic Design Resolve. La versione Rtx 4060, abbinate a 8Gb di memoria video, offre tempi di rendering in Blender che sono il 38% più veloci rispetto all'ultima generazione, un eccellente risultato per il 3D modeling e animation. Rtx 4050 infine, possono accelerare le funzionalità AI nella fotografia, nella progettazione grafica o nell'editing video, incluse prestazioni del 54% più veloci in Topaz Video per l'upscaling e l’editing di filmati.