“Apayaye”, cosa vuol dire la parola trend su TikTok: ecco qual è il significato reale

Su TikTok si diffondono in maniera repentina nuovi termini che entrano a far parte del lessico della GenZ, tra questi un nuovo termine sta spopolando su TikTok: apayaye. Ma qual è il significato di questa parola?

Il termine Apayaye, apparso per la prima volta sul web lo scorso Aprile, e il relativo hashtag, negli ultimi tempi hanno collezionato migliaia di views sul social più in voga del momento: Tiktok. Questo termine all'apparenza bizzarro ha il solo scopo di prendere in giro gli amici e farsi una risata.

Il format che si ripete nei video è abbastanza semplice. È utilizzato in contesti goliardici quando una persona nel corso di un discorso dice una frase volutamente incomprensibile o parole a caso e l’interlocutore risponde: “Eh?” o “Come?”, “Apanyinye, Appaiane, Apayanye” è la risposta che viene data.

Si tratta di un “neologismo” divertente con cui i giovani prendono in giro i loro coetanei, che in tutte le sue accezioni non deriva da un'etimologia lontana, difatti non significa assolutamente nulla. Eppure questo trend viene da lontano: sembra che sia nato grazie a dei creator francesi, anche se non è ben chiaro chi abbia inventato questa parola per primo.

L'unica cosa certa è che il nuovo slang non si fermerà alla GenZ, ma continuerà a crerare nuovi termini, e chissà se le nuove generazioni riprenderanno il passato o creeranno un modo di parlare ancora più innovativo di questo.