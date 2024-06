Apple inserisce “intelligenza artificiale” per iPhone, iPad e Mac con Apple Intelligence

Apple ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mondo dell’Intelligenza Artificiale con l’annuncio, durante il Wwdc 2024, di Apple Intelligence. Si tratta di un sistema di intelligenza che Apple chiama “personale”, in grado di unire la potenza dei modelli generativi al contesto specifico della persona.

Apple Intelligence è profondamente integrato negli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac e sfrutta la potenza del chip Apple per eseguire azioni nelle app e attingere dal contesto personale per semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni.

Funzioni innovative per la comprensione linguistica e la creazione di contenuti

Apple Intelligence offre nuovi modi per scrivere e comunicare in modo più efficace. Con i nuovissimi Writing Tools l’utente può rielaborare, revisionare e sintetizzare un testo ovunque lo scriva, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti. Essi aiutano gli utenti a sentirsi più sicuri nella loro scrittura, che stiano riorganizzando gli appunti di una lezione, rivedendo la forma di un blog post o verificando che un’email sia scritta nel migliore dei modi. Stare al passo con le email in Mail non è mai stato così facile: ora in cima alla casella di posta compare la nuova sezione Priority Messages, che contiene le email più urgenti, per esempio, un invito per il giorno stesso o una carta d’imbarco.

Anziché vedere soltanto le prime righe dell’email, sarà possibile visualizzare direttamente una sintesi del contenuto del messaggio senza nemmeno aprirlo, e per vedere i dettagli dei thread più lunghi basterà un tap. Smart Reply offre suggerimenti per le risposte rapide e identifica le domande nelle email per garantire che l’utente non ne perda nessuna, e se serve una mano per rimanere concentrati su quello che si sta facendo, c’è la nuova full immersion Reduce Interruptions, che mostra solo le notifiche che potrebbero richiedere l’attenzione immediata dell’utente, per esempio, andare a prendere in anticipo i piccoli all’asilo. Nelle app Note e Telefono ora è possibile registrare, trascrivere e riassumere i contenuti audio.

Image Playground per esprimersi con originalità

Apple Intelligence rende possibili funzioni fantastiche che permettono di creare immagini da usare nelle conversazioni per esprimersi in modi nuovi e divertenti. Il tutto avviene in pochi istanti e si può scegliere fra tre stili diversi: animazione, illustrazione e schizzo. Image Playground è semplice da usare ed è integrata in app come Messaggi, ma è anche disponibile come app a sé stante, perfetta per sperimentare nuovi concept e stili. Tutte le immagini vengono create on-device, così l’utente può sperimentare liberamente con tutto ciò che vuole.

Le emoji si evolvono in Genmoji

Le Genmoji portano le emoji ad un nuovo livello, permettendo all'utente di esprimersi in modo originale. Basta scrivere una descrizione per far apparire la propria Genmoji insieme a una serie di opzioni aggiuntive, o creare Genmoji di amici e familiari basate sulle loro foto. Proprio come le emoji, le Genmoji possono essere aggiunte ai messaggi o condivise come adesivi o reazioni in un Tapback.

Nuove funzioni di Foto

Con Apple Intelligence cercare le foto e i video è ancora più semplice. Per cercare foto specifiche si possono usare frasi comuni come “Maya sullo skateboard con una maglietta colorata” oppure “Katie con adesivi sulla faccia”. E anche la ricerca all’interno dei video è facilissima, perché si può identificare un momento specifico in un clip e andare direttamente a quella sequenza. Inoltre, grazie al nuovo strumento Clean Up, si possono rimuovere gli oggetti indesiderati dallo sfondo, senza correre il rischio di alterare il soggetto.

Con Ricordi si può creare la storia che si preferisce semplicemente inserendo una descrizione e poiché Apple Intelligence sa riconoscere il linguaggio e le immagini, essa selezionerà le foto e i video che meglio rispecchiano la descrizione, strutturerà la storia in capitoli in base ai temi identificati nelle foto, e riorganizzerà il tutto in un film con un proprio filo narrativo.

Una nuova era per Siri

Grazie all’integrazione con Apple Intelligence, ora Siri offre un’esperienza ancora più integrata. La più evoluta capacità di comprensione del linguaggio, consente a Siri di interagire in modo più personale, naturale e contestualmente pertinente, permettendo di semplificare e velocizzare le attività di ogni giorno. Siri ha anche una nuova veste grafica: quando è attiva, un elegante fascio luminoso scorre lungo il profilo del display. Ora Siri può aiutare l’utente a usare un dispositivo ovunque si trovi, e sa rispondere a migliaia di domande su come fare qualcosa su iPhone, iPad e Mac.

Poiché capisce cosa appare sul display, col tempo Siri potrà comprendere e interagire con i contenuti dell’utente in un numero sempre maggiore di app.

ChatGpt viene integrato nelle piattaforme Apple

Apple sta integrando l’accesso a ChatGpt nelle esperienze offerte in iOs 18, iPadOs 18 e macOs Sequoia, permettendo di accedere direttamente alle capacità di comprensione delle immagini e dei documenti senza dover passare da uno strumento all’altro. Anche Siri può affidarsi a ChatGpt quando serve: prima di inviare domande, foto o documenti a ChatGpt, Siri chiede l’autorizzazione dell’utente e poi presenta direttamente i risultati. In tema di protezione della Privacy gli indirizzi Ip degli utenti vengono oscurati, e OpenAi non conserverà le richieste. ChatGpt arriverà nel corso di quest'anno e si baserà su Gpt-4o e gli utenti potranno accedervi gratuitamente senza dover creare un account, mentre chi si abbona potrà collegare gli account e accedere direttamente alle funzioni a pagamento.

Apple Intelligence si basa sulla comprensione del contesto personale, proteggendo allo stesso tempo la privacy dell’utente. L'elemento fondante è l’elaborazione on-device e molti dei modelli su cui si basa vengono eseguiti esclusivamente sul dispositivo; e quando le richieste sono più complesse e serve una maggiore potenza di elaborazione, Private Cloud Compute permette di elaborarle su cloud con lo stesso livello di sicurezza e protezione dei dispositivi Apple, così da offrire informazioni ancora più pertinenti. Apple Intelligence è gratuito e sarà disponibile in versione beta nel prossimo autunno in inglese americano (Us).