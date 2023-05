Apple iPad si trasforma in uno studio portatile per video e musica

Final Cut Pro e Logic Pro approdano su iPad, con inedite interfacce touch che permettono di migliorare i flussi di lavoro con l’immediatezza e la semplicità del Multi‑Touch.

La prima, introduce un potente set di strumenti per registrare, montare, rifinire e condividere video sfruttando il Display Liquid Retina xdr di iPad Pro da 12,9 pollici; Logic Pro invece, consente di creare musica a livello professionale ovunque ci si trovi, con una raccolta completa di strumenti evoluti per la composizione di brani, la creazione di beat, la registrazione, l’editing e il mixaggio.

Più in dettaglio, Final Cut Pro introduce su iPad un’interfaccia touch e strumenti intuitivi che consentono flussi di lavoro inediti per la creazione video. Una nuova jog wheel semplifica l'editing e permette di interagire con i contenuti in modi completamente nuovi.

Con un semplice tap, è possibile spostarsi sulla Magnetic Timeline, riordinare clip e fare rapide modifiche frame-accurate, sfruttando l’immediatezza e la semplicità del Multi‑Touch.

Grazie all'esperienza "hover" della penna magica, su iPad Pro con M2 è possibile far scorrere rapidamente le riprese e visualizzare l’anteprima senza mai toccare lo schermo. Inoltre, per velocizzare il flusso di lavoro, è possibile collegare una Magic Keyboard o una Smart Keyboard Folio e usare i comandi da tastiera.

Pro Camera Mode per iPad offre ancora più controllo sul processo di creazione. È possibile, infatti, girare video di alta qualità, con orientamento verticale o orizzontale, monitorare l’audio e il tempo di registrazione disponibile, e controllare manualmente impostazioni come la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. Con iPad Pro M2 è possibile anche registrare in ProRes. Final Cut Pro per iPad sfrutta la potenza del chip Apple e il machine learning per velocizzare i task di editing che richiedono più tempo: Scene Removal Mask permette di rimuovere o sostituire rapidamente lo sfondo dietro il soggetto di una clip, senza usare un effetto green screen. Auto Crop invece, adatta le riprese ai diversi rapporti d’aspetto, per esempio verticale e quadrato, e Voice Isolation rimuove facilmente il rumore di fondo dall’audio registrato sul campo. Chi crea video può scegliere da una vasta libreria di grafiche, effetti e contenuti audio di livello professionale per arricchire lo storytelling; la libreria comprende spettacolari sfondi hdr, pattern animati personalizzabili e colonne sonore professionali che si adattano automaticamente alla lunghezza del video. È infine possibile importare i contenuti supportati da File e Foto e salvarli direttamente in un progetto di Final Cut Pro.

Logic Pro per iPad unisce la potenza di Logic Pro e la portabilità del tablet di Apple in un’app completa per la creazione musicale professionale. È possibile usare i gesti Multi‑Touch per suonare gli strumenti software e interagire in modo naturale con i controlli, così come spostarsi all’interno di progetti complessi, pizzicando per zoomare e sfiorando per scorrere. I riquadri plug‑in consentono di avere a portata di mano i controlli più rilevanti, così dare forma ai suoni sarà ancora più facile. Con i microfoni integrati di iPad è possibile registrare voci o strumenti, e i cinque microfoni di livello professionale presenti nel tablet sono in grado di trasformare ogni ambiente in uno studio di registrazione. Il nuovo Sound Browser usa filtri dinamici per aiutare musicisti a scoprire il suono perfetto ogni volta che hanno l'ispirazione; esso mostra l’intera raccolta di patch di strumenti, patch audio, preset di plug‑in, campioni e loop in un’unica posizione; con un tap, è possibile ascoltare l’anteprima di qualsiasi suono, prima di caricarlo in un progetto, allo scopo di risparmiare tempo e non interrompere il flusso creativo.

Chi crea musica può dare forma al proprio sound usando gli oltre 100 potenti plug‑in di strumenti ed effetti presenti come Eq vintage ed il Multi‑Touch consente di suonare gli strumenti usando tante superfici diverse. Grazie ad un set di strumenti per la creazione di beat e la produzione, è possibile ritagliare e invertire i sample musicali, programmare beat e linee di basso e creare drum kit personalizzati. Un mixer completo di channel strip, fader per il volume, controlli pan, plug‑in, send e automazione precisa offre tutto il necessario per un mixaggio professionale usando unicamente il nostro iPad. Il Multi‑Touch permette di lavorare in modo intuitivo e di regolare più fader alla volta, e grazie al meter bridge del mixer è possibile spostarsi rapidamente nella panoramica di tutti i livelli delle tracce.

La compatibilità bidirezionale di Logic Pro, consente di trasferire facilmente progetti fra Mac, iPad e Final Cut Pro, opzioni che offrono una flessibilità incredibile per lavorare con musica e video. Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno disponibili sull’App Store a partire da martedì 23 maggio, in abbonamento al prezzo di 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno ognuno, con una prova gratuita di un mese. Final Cut Pro è compatibile con gli iPad dotati di chip M1 e modelli successivi mentre Logic Pro con gli iPad dotati di chip A12 Bionic e modelli successivi.