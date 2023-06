Apple MacBook Air 15”: più sottile e potente di sempre

Anche quest’anno l’Apple Wwdc ci ha riservato tantissime incredibili novità. Tra queste, il MacBook Air 15", con un ampio display Liquid Retina da 15,3" ad alta definizione.

Con una luminosità fino a 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori, il brillante display dona ai contenuti un aspetto decisamente ricco e vivace, con testi ultranitidi. Lo spessore di soli 11,5 mm, rende il nuovo notebook di Apple è il portatile da 15" più sottile al mondo e anche incredibilmente leggero, con un peso inferiore a 1,5 kg.

Le prestazioni offerte sono davvero incredibili: grazie all’impiego del chip m2, MacBok Air risulta fino a 12 volte più scattante rispetto all’omologo con processore Intel e garantisce fino a 18 ore di autonomia, il 50% in più dei Pc.

Il profilo hardware vanta una potente Cpu 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una Gpu 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Il chip m2 ha una banda di memoria a 100 Gbps e supporta fino a 24Gb di memoria unificata per lavorare con workload complessi e in multitasking con la massima fluidità.



Per le chiamate in FaceTime, MacBook Air è equipaggiato con una videocamera Hd a 1080p la quale,combinata alla potenza di elaborazione dell’avanzato processore Isp, consentirà di ottenere una risoluzione dell’immagine durante le videocall spettacolare. Anche le conversazioni saranno di qualità cristallina, grazie a evoluti algoritmi beam-forming che, attraverso i tre microfoni in array, catturano un audio estremamente nitido. Il design del nuovo MacBook Air integra, inoltre,un sistema audio a sei altoparlanti con due tweeter e due set di woofer force-cancelling, che offre il doppio della profondità dei bassi per un suono più ricco e corposo, e un’audio spaziale con supporto per Dolby Atmos, per esperienze coinvolgenti e immersive.



MacOs Sonoma, in arrivo in autunno, rende l'esperienza Mac più piacevole e produttiva che mai, includendo nuove modalità di personalizzazione con widget e salvaschermo, un'esperienza di gioco ottimizzata con Game Mode, Modalità Gioco, potenti funzionalità di videoconferenza, un grande aggiornamento di Safari e molto altro ancora.

Il nuovo MacBook Air è progettato pensando all’ambiente: sono presenti, infatti, placcature in oro 100% riciclato e saldature in stagno 100% riciclato in vari circuiti stampati, oltre al 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti. Il connettore MagSafe usa cobalto 100% e acciaio riciclato al 90% per l’alloggiamento della batteria. Le connessioni includono una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt per il collegamento di accessori e monitor esterni fino a 6k, oltre a un jack cuffie da 3,5mm. Il notebook è disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

La disponibilità di MacBook Air 15" con chip M2 è immediata e le consegne inizieranno martedì 13 giugno.

Nella medesima data, il notebook sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati a partire da 1649 euro e 1519 euro per il settore Education.La versione 13" con chip M2 è in vendita a partire da 1349 euro e 1249 per il settore Education.