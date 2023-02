Apple, MacBook Pro tutto nuovo tra le grandi novità del 2023

MacBook Pro da 14 e 16 pollici rinnova ancora e con la nuova generazione di chip M2 Pro e M2 Max offre più prestazioni, efficienza energetica e autonomia. Lo ha annunciato Apple, evidenziando come il notebook possa risultare fino a sei volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel.

MacBook Pro con M2 Pro ha una Cpu 10-core o 12-core con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core, per prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Pro. Con 200 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2, e fino a 32Gb di memoria unificata, il Mac è in grado di gestire progetti di grandi dimensioni ed eseguire diverse app professionali contemporaneamente a velocità impressionanti. La Gpu di ultima generazione con fino a 19 core offre prestazioni grafiche fino al 30% superiori, mentre il Neural Engine è il 40% più veloce nelle attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il potente media engine in M2 Pro gestisce alla grande i codec video più popolari, accelerando notevolmente la riproduzione con un consumo minimo di energia.

Con il chip M2 Pro su MacBook Pro:

il rendering di titoli e animazioni in Motion è fino all’80% più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 20% più veloce rispetto alla generazione precedente;

la compilazione di codice in Xcode è fino a 2,5 volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e quasi il 25% più veloce rispetto alla generazione precedente;

l’elaborazione delle immagini in Adobe Photoshop è fino all’80% più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 40% più veloce rispetto alla generazione precedente.

MacBook Pro con M2 Max spinge al limite i flussi di lavoro grazie ad una Gpu fino a 38-core di dimensioni nettamente superiori e prestazioni grafiche fino al 30% migliori rispetto al chip M1 Max, e include inoltre 400 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2 Pro. Con fino a 96Gb di memoria unificata, MacBook Pro spinge ancora una volta i limiti della memoria grafica su un portatile, permettendo flussi di lavoro impegnativi a livello di grafica come la creazione di scene con geometrie 3d e texture estreme o il photomerge di immagini panoramiche di grandi dimensioni. M2 Max ha una Cpu 12-core di nuova generazione con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core che offrono prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Max e un media engine più potente rispetto al chip M2 Pro, con il doppio dell’accelerazione ProRes per velocizzare nettamente la riproduzione e la transcodifica dei contenuti.

Con il chip M2 Max su MacBook Pro:

il rendering degli effetti in Cinema 4D è fino a sei volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente;

il color grading in DaVinci Resolve è fino a due volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente

MacBook Pro supporta ora il Wi-Fi 6e che permette una connettività wireless più veloce e anche un’interfaccia Hdmi più avanzata, che supporta i monitor 8k fino a 60Hz e i monitor 4k fino a 240Hz. Queste nuove capacità espandono ulteriormente le versatili opzioni di connettività già integrate nel portatile, come le tre porte Thunderbolt 4 per connessioni ad alta velocità alle periferiche, lo slot Sdxc card e la porta di ricarica MagSafe 3.

Con macOS Ventura, MacBook Pro offre prestazioni e produttività ancora maggiori. Potenti aggiornamenti come la fotocamera Continuity portano su Mac opzioni per le videoconferenze, tra cui Panoramica Scrivania, Inquadratura automatica e Luce set fotografico. Handoff per FaceTime permette di avviare una chiamata FaceTime da iPhone o iPad e continuarla su Mac, o viceversa. E strumenti come Stage Manager organizzano automaticamente app e finestre per consentire di concentrarsi su quello che si sta facendo e tenere comunque tutto sotto controllo con un solo sguardo.

Messaggi e Mail sono ancora migliori, mentre Safari, il browser più veloce al mondo su Mac, spiana la strada a un futuro senza password grazie alle passkey. Con Libreria foto condivisa su iCloud, si può ora creare e condividere una libreria fotografica distinta con ben sei persone della famiglia, e la nuova app Freeform offre uno spazio flessibile per lavorare al meglio ed esprimere la propria creatività, rivelandosi perfetta per pianificare o fare un brainstorming, in autonomia come in gruppo.

Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da 2.499 euro e 2.309 per il settore Education; MacBook Pro da 16 pollici con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da 3.099 e 2.849 per il settore Education.