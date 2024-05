Apple, svelati i nuovi iPad Air: aumenta la potenza e la versatilità

Apple ha presenta ieri a Cupertino iPad Air riprogettato in 11 pollici e nel nuovissimo formato da 13, entrambi superpotenziati dal chip m2. Per la prima volta, dunque, iPad Air arriva a 13 pollici, con tanto spazio in più per lavorare, studiare e giocare, e una maggiore versatilità. Entrambi i modelli hanno evoluti display Liquid Retina con rivestimento antiriflesso, tecnologia True Tone, luminosità elevata e ampia gamma cromatica p3, per colori ricchi e vivaci e testi sempre nitidissimi, in qualsiasi condizione di illuminazione.

Nell’iPad Air riprogettato, la fotocamera frontale da 12Mp con ultra-grandangolo si trova sul lato lungo del dispositivo. La funzione «inquadratura automatica» sfrutta il machine learning (Ml) per tenere automaticamente il soggetto al centro del campo visivo. La nuova posizione è stata adottata considerando che questo è l’orientamento in cui solitamente si tiene iPad durante le videochiamate FaceTime o quando si partecipa a una videoconferenza e si deve usare insieme ad una tastiera.

Le eccellenti prestazioni del device sono ulteriormente migliorate dal chip m2 con Cpu 8-core e Gpu 10-core. Questo chip, secondo Apple, è quasi il 50% più veloce rispetto al modello precedente con m1 e addirittura tre volte più veloce rispetto all’A14 Bionic, consentendo di creare contenuti coinvolgenti in Affinity Designer o di tuffarsi in videogiochi dalla grafica complessa come Zenless Zone Zero alla massima potenza. In aggiunta, il chip m2 è perfetto per l’Ai, essendo dotato di un Neural Engine 16-core più efficiente e più veloce del 40% rispetto al chip m1. Con tutta questa potenza, usare le funzioni intelligenti di iPadOs, come «Ricerca visiva», «Solleva il soggetto» e «Testo attivo» è ancora più immediato. Inoltre, iPadOs include framework evoluti come Core Ml che permette a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni Ai in locale. iPad Air supporta anche le soluzioni basate su cloud, consentendo di usare app evolute per il lavoro e la creatività che sfruttano la potenza dell’Ai, come Microsoft Copilot per Microsoft 365 e Adobe Firefly.

Il nuovo iPad Air è compatibile con la tecnologia wi-fi 6e, che offre fino al doppio della velocità rispetto alla generazione precedente per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming. Con i modelli wi-fi + Cellular con 5g si può accedere a file, comunicare con altre persone e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular del nuovo iPad Air vengono attivati tramite eSim, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda Sim fisica che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto e trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo.

Apple Pencil Pro offre funzioni ancora più magiche e nuove potenti interazioni che portano l’esperienza Apple Pencil a un livello superiore. Un nuovo sensore rileva quando il fusto della matita viene premuto con le dita e apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo. Lo speciale motore aptico rende l’esperienza d’uso estremamente intuitiva, e grazie al giroscopio, ruotando Apple Pencil Pro si può controllare con più precisione lo strumento in uso e cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna. Grazie a queste funzioni avanzate e tante altre, Apple Pencil Pro permette di dar vita alle proprie idee in modi completamente nuovi, e gli sviluppatori possono anche personalizzare le interazioni per le proprie app. iPad Air è anche compatibile con la Magic Keyboard, che ha un design a inclinazione libera, trackpad integrato e tasti retroilluminati.