Apple Swift Student Challenge: tra i vincitori una studentessa del campus Federico II di Napoli

Nell'ambito dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple lancia un concorso aperto agli studenti di tutto il mondo, con lo scopo di creare un'app originale utilizzando il linguaggio di programmazione Swift. Le App sviluppate sono relative ad argomenti diversi, come la salute, lo sport, l’intrattenimento e l’ambiente; i vincitori, tuttavia, hanno una cosa in comune: usare la programmazione per condividere le passioni con il mondo. Tra questi, Marta Michelle Caliendo, giovane studentessa dell’Apple Developer Academy dell’Università Federico II di Napoli. Per lei, come per gli altri studenti partecipanti all’edizione 2023 del contest, la programmazione è un'opportunità non solo per costruire un percorso professionale unico, ma anche per supportare le persone bisognose.

La 25enne studentessa, con la passione per la paleontologia e che si sta anche laureando in Scienze naturali, ha imparato ad utilizzare Swift solo nello scorso mese di settembre.

Il premio è arrivato grazie allo sviluppo di un’App che è un memory game per iPad, con immagini anatomicamente corrette di fossili di dinosauro disegnate con Procreate. «La mia prima esperienza con Swift è stata quando ho iniziato a frequentare l'Academy, ed è stato meraviglioso, perché era così intuitivo e semplice”, dice Caliendo. “Mi piace molto questo linguaggio di programmazione perché mi permette di condividere una parte della mia personalità attraverso il mio codice».

Per il futuro, Caliendo vuole realizzare app che aiutino a proteggere gli animali e l’ambiente naturale, con particolareinteresse per rettili e anfibi; in questo contesto, ha iniziato a progettare un’app che aiuterà scienziati e volontari a monitorare e salvaguardare i nidi di tartaruga marina lungo le coste italiane. «Studio gli animali che abbiamo perso per aiutare a proteggere quelli che abbiamo ancora - dice Caliendo - Abbiamo tutti l'opportunità di cambiare positivamente le cose nel mondo e vedo la tecnologia e il coding come gli strumenti che posso usare per farlo».

L’edizione dello Student Swift Challenge di quest’anno ha visto il numero dei vincitori passare da 350 a 375, un incremento voluto da Apple affinchè ancora più studenti possano essere premiati per la loro abilità e ingegno.

Quando la WWDC23 prenderà il via, il prossimo 5 giugno, i vincitori del Challenge parteciperanno all’attesissimo keynote di apertura, agli eventi, ai laboratori e a tutte le le attività previste dal programma a disposizione della comunità degli sviluppatori Apple.